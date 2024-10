Bjelica oduševio nakon utakmice: 'Ovo je najviše Jakirovićeva zasluga'

Nakon utakmice, novi Dinamov trener Nenad Bjelica, koji je spojio pobjedu i remi otkako je sjeo na klupu, podijelio je svoje dojmove.

'Odigrali smo vrlo kvalitetnu utakmicu. Ništa nije upućivalo da bi nas protivnik mogao ugroziti. Zaslužili smo tri boda, ali ja sam već rekao: ovo je jedna velika pobjeda. Dečki su shvatili da mogu i da u Ligi prvaka mi imamo što za reći. Bit ćemo konkurentni u svakoj utakmici.'

'Sergeju Jakiroviću idu sve zasluge, žao mi je što nismo pobijedili da mu posvetim pobjedu, ali evo, ako mu to znači, posvetit ću mu ovaj bod. On je stvarao ovu ekipu, on je izborio Ligu prvaka. On je sjajno radio.'