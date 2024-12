Bjelica izdvojio dvojicu igrača: Bili su savršeni

‘Ovi moji dečki su danas odigrali odličnu utakmicu. Sve što sam zahtijevao od njih, ostvarili su. Nismo ništa dozvolili protivniku. Imali smo jako dobru šansu Pjace i dva udarca Baturine ... Ako je netko trebao pobijediti, to smo bili mi,’ kazao je Bjelica .

Posebno je pohvalio rad svojih veznjaka u sredini terena.

‘Velik posao su odradili Rog i Kačavenda. Nijedan od njih nije zadnji vezni, ali su savršeno odradili obrambene zadatke i donijeli impuls naprijed kad su mogli. Defenzivno smo odigrali odlično,’ dodao je, priznajući pritom da je pogriješio u procjeni protivničkog stopera u prvom poluvremenu.

‘Ja sam tu pogriješio u procjeni prvog poluvremena, odnosno njihovog desnog stopera. Previše smo mu puštali da igra i da unosi loptu. Kad smo se počeli braniti u 4-4-2, onda se to nije događalo i nismo imali problema. No, taj stoper bio je hrabriji nego na utakmicama koje smo gledali.‘

Bjelica je istaknuo i doprinos igrača s klupe, unatoč zahtjevnoj utakmici. ‘Nije lako ući u ritam ovakve utakmice, ali i oni su odradili sjajan posao. Ovih 14 koji su igrali bili su fantastični.’

Dinamo je ovim bodom ostao među 24 najbolje momčadi dva kola prije kraja, što je za Bjelicu velika stvar.

‘Novu godinu ćemo dočekati među 24 momčadi. Tko bi to rekao nakon prvog kola? To je sjajno za hrvatski nogomet. Bit ćemo živi do zadnjeg kola,’ zaključio je, najavivši kako se momčad sada okreće domaćim izazovima u HNL-u.

‘Imamo dvije utakmice koje moramo pobijediti.‘