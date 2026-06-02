Bivši Vatreni hvalio dvojicu igrača, ali i dodao: 'Nije izbornik tu da ispunjava želje'

Još je dva tjedna do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, tako da će izbornik Dalić i igrači imati dosta vremena za analiziranje (i) ove utakmice protiv Belgije, a koja je trebala biti glavna provjera za okršaj protiv Engleske.

'Prijateljska je utakmica, iako mislim da do 60. minute smo bili jako dobri, dok Modrić i Kovačić nisu izašli. Vidjelo se da nam je s njihovim izlaskom pala kvaliteta, bez omalovažavanja drugih igrača. I moramo moliti Boga da nam oni budu zdravi na Svjetskom prvenstvu. Belgija je ozbiljna reprezentacija, slična Engleskoj, tako da vjerujem da je izbornik išao ciljano. I siguran sam da on (op.a. izbornik Dalić) najbolje zna je li test ispao uspješan ili nije. Isprobao je više igrača, a sada nas još čeka Slovenija. I na toj će utakmici sigurno nešto isprobavati. Odlučio se za 26 igrača, vjeruje u njih. I mi također vjerujemo u njih. Vjerujemo u izbornika, i siguran sam da će on to sve dobro posložiti', rekao je 46-godišnji Jurica Vranješ, koji je u dresu Vatrenih odigrao 26 utakmica.

Naš je dojam da je s ulaskom Ante Budimira napad ipak dobio na većoj ubojitosti?

Imao je dvije, prilike, pogodio je i gredu. Ali to su nam tri napadača, Musa, Budimir i Matanović, praktički isti tipovi igrača. Nemamo mi više Bokšića, Mandžukića, Olića... Koji su svaki imali svoje. Ovo su tri igrača istog tipa, i vjerojatno će izbornik gledati tko je u malo boljoj formi, da ga stavi od prve minute. Jer tu, po mom mišljenju, neke velike razlike nema.

U trenutku kada je Kotarski ulazio u igru, dio navijača požalio je što nisu imali priliku pozdraviti 'svog' Pandura?

Nije izbornik tu da ispunjava želje. On od prvog dana radi najbolje što je moguće. Možda će Pandur dobiti poluvrijeme protiv Slovenije. To je reprezentacija, a ne koncerti, pa da se naruči pjesma. Izbornik radi najbolje. Mali Vušković odradio je cijelu utakmicu. Svi ostali su dobili priliku,a protiv Slovenije i još veću minutažu. Izbornik zna što radi.

Možda je ovaj poraz i dobar, da ne 'poletimo' svi prije Svjetskog prvenstva?

I Belgija je ušla s jednim velikim respektom prema nama. Njima se otvorilo s tim golom, iz jedne glupe greške. Iako Dokua na širokom prostoru ne može u ovom trenutku zaustaviti niti jedan stoper na svijetu. To nije nikakva greška, on je tu moćan, i zato igra u Manchester Cityju, jer ima taj trzaj da može proći. Mogli smo izjednačiti i preko Luke (op.a. Modrića), i preko Budimira. Ali primili smo taj gol na kraju. No, to su sve profesionalci i sigurno neće biti drame zbog ovog poraza.