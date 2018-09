Bivši suigrač ga razotkrio; evo što Ronaldo kaže za samog sebe kad se vidi u ogledalu

Cristiano Ronaldo, najveća portugalska zvijezda, a od ovog ljeta i nogometaš Juventusa, gdje god se pojavi, plijeni svojom pozornošću.

Talijanski mediji navode kako su liječnici u privatnoj klinici gdje je pregled i odrađen jednostavno ostali u čudu. Ni danas im nije jasno kako jedan 33-godišnjak može biti u tako savršenoj fizičkoj formi.

Dakle, profesionalni sportaši u naponu snage imaju 10 do 11 posto tjelesne masnoće, a Ronaldo je sada na - sedam posto! S druge strane, prosječni sportaš profesionalac ima najviše 46 posto mišićne mase tijela, dok je Cristiano Ronaldo na - 50 posto! Čovjek je doslovno sazidan od mišića!

Talijanski su liječnici u privatnoj torinskoj klinici zaključili kako to jednostavno - nije ljudski. Jer Ronaldu su 33 godine, a njegovo je trenutno fizičko stanje kao da je 20-godišnjak u naponu snage. Da, ispada kao da je Portugalac desetak do petnaest godina mlađi nego što to u stvari je...

Međutim, Ronaldo za takvo stanje trenira od svoje najranije dobi, što se može zaključiti i prema riječima Rija Ferninada, njegova bivšeg suigrača iz Manchester Uniteda, a koje je pak prenio Peteru Crouchu. Ovaj bivši engleski reprezentativac sve je zapisao u svoju autobiografiju.

Naime, kad se vidi u ogledalu, gol, tako je barem rekao Ferdinad, Ronaldo je znao reći:' Wau, kako sam lijep'.

Naravno, ako laže autor knjige, lažemo i mi. Makar, prema svim reakcijama koje su proteklih dana stigle na račun priznanja Luki Modriću, možemo vjerovati da CR7 o sebi uistinu ima tako visoko mišljenje.