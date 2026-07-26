VELIKI TRANSFER

Bivši ljubimac navijača Zvezde na korak do Partizana: Beograd čeka transfer koji bi izazvao potres

A.H.

26.07.2026 u 09:01

Luca Vildoza
Luca Vildoza Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC/EPA
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Argentinski košarkaš Luca Vildoza vrlo je blizu prelaska u Partizan, čime bi napravio potez koji će sigurno izazvati veliku pozornost u regionalnoj košarci.

Prema informacijama Eurohoopsa i španjolskog novinara Cheme de Lucasa, dogovor je u završnoj fazi i preostalo je još samo usuglasiti posljednje pojedinosti prije službene potvrde transfera.

Vildoza je u sezoni 2022./23. nosio dres Crvene zvezde, pa bi dolaskom u Partizan postao jedan od rijetkih igrača koji su nastupali za oba najveća beogradska rivala.

To mu, međutim, ne bi bio prvi takav slučaj u karijeri. Argentinac je igrao i za Panathinaikos i Olympiacos, pa bi mogao postati prvi košarkaš koji je nastupao za oba najveća rivala i u Srbiji i u Grčkoj.

Prošlu sezonu proveo je u Virtusu iz Bologne, čije su klupske boje također crno-bijele, pa bi se dolaskom u Partizan našao u dobro poznatom okruženju.

Partizan je dosad potvrdio četiri pojačanja. U momčad su stigli Kevarrius Hayes, Lamar Stevens, Alessandro Pajola i Nikola Tanasković, a Vildoza bi trebao biti sljedeće veliko ime u obnovi sastava.

Argentinski razigravač europsku je karijeru počeo u Baskoniji, za koju je igrao pet godina, sve do 2021. Potom je kratko pokušao izboriti mjesto u NBA ligi, nakon čega se vratio u Europu.Nakon Crvene zvezde nastupao je za Panathinaikos i Olympiacos, a posljednju sezonu proveo je u Virtusu.

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