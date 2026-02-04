razočaran je

Bivši golman Šibenika u očaju zavapio: Prevarili su me isto kao Livakovića...

I.Ž.

04.02.2026 u 14:02

Lovre Rogić
Lovre Rogić Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Lovre Rogić (30), koji je ranije branio za Šibenik i Sarajevo, na Cipru nije dobio priliku kakvoj se nadao. U dresu Anorthosisa upisao je tek dva nastupa – jedan u prvenstvu i jedan u Kupu – što je bilo daleko ispod očekivanja s kojima je stigao u klub

Zbog toga je Lovre Rogić (30) prije nekoliko dana odlučio aktivirati prijevremeni raskid ugovora. Kao slobodan igrač, Rogić sada može potražiti novu sredinu bez obzira na prijelazne rokove i ograničenja vezana uz registracije.

Rogić je u ljeto 2023. iz Šibenika prešao u Sarajevo, a prošlog je ljeta stigao na Cipar u redove Anorthosisa.

'Izabrao sam Anorthosis isključivo zato što su mi u pregovorima rekli da me dovode kao prvog golmana. Međutim, prevarili su me, od prvog dana bio sam pričuva jer je tako odlučio trener', kazao je Rogić u razgovoru za Sportske novosti pa nastavio:

'Mogu svoj slučaj usporediti s boravkom Dominika Livakovića u Gironi. Otišao je tamo jer mu je obećana startna 'jedinica', a cijelo je vrijeme proveo na klupi. Ne bih ni riječ rekao da sam na Cipru dobio priliku pa završio na klupi zbog loše forme, ali nije bilo tako. Raskinuo sam ugovor zato što više nisam želio sjediti na klupi, a ne zato što sam pronašao novi klub.'

Bez obzira na sve Rogić ne gubi nadu.

'Bio sam strpljiv pola godine, ali dosta je bilo. Znate, imao sam ponude nekih klubova koji su bili bolji od Anorthosisa, ali na Cipru su me baš jako htjeli i puno toga obećali. U najboljim sam golmanskim godinama, računao sam da ću s dobrim obranama dodatno skrenuti pozornost na sebe, a umjesto toga uslijedilo je veliko razočaranje. Nema veze, život ide dalje, znam koliko vrijedim i već ću to dokazati', zaključio je optimistično.

