Bivši Dinamov trener oduševljen dvojicom reprezentativaca, a od jednog očekuje jako puno

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Bivši Dinamov trener oduševljen dvojicom reprezentativaca, a od jednog očekuje jako puno

Marco Pašalić
Marco Pašalić Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu je odigrala posljednju provjernu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 11. lipnja. Na Dalićevom domaćem terenu, Vatreni su pobijedili Sloveniju 2:1, te dobiti dodatni vjetar u leđa

Dvoboj Hrvatske i Slovenije u Varaždinu i pobjedu Vatreni 2:1 pratio je i bivši nogometaš, a sada trener, 53-godišnji Damir Krznar.

S obzirom na staž u slovenskim klubovima, Mariboru i Celju, s kojim je osvojio i naslov slovenskog prvaka, Krznar je bio i poseban gost slovenske televizije.

Nakon utakmice dao je za tportal svoj osvrt na viđeno.

'Vidjeli smo dvije formacije Hrvatske, u prvom dijelu s četiri u zadnjem redu, u drugom s trojicom. Još uvijek je to uigravanje, tako da nešto ozbiljnije reći o utakmici zapravo i nije jednostavno. Dva različita poluvremena, s dvije različite koncepcije. A i Slovenija je bila u niskom bloku, što nije jednostavno probijati. No, izgledalo mi je strpljivo, pametno, bez nekakvog velikog rizika. Što je svakako bitno za natjecateljski dio, osobito za Svjetsko prvenstvo. Treba brzine i ritma, ali sigurno će to doći', rekao je u uvodu razgovora za tportal Damir Krznar.

Imamo li mi igrača koji će nam donijeti brzinu i ritam?

Naravno, imamo. Kažem, u prvom poluvremenu, s Modrićem, Kramarićem i Kovačićem, to je varijanta za Panamu i Ganu. Ono što mene veseli je Baturina, koji može dati novu energiju, novu brzinu. Sučić (op.a. Petar) nekakvu stabilnost i izdržljivost. Super, veseli me Marco Pašalić, to je dinamika i brzina, koja nam treba. A s takvim igračem dobivamo i širinu. Imamo dobre opcije i za sustav s trojicom i četvoricom. Ali sada sve ovisi o taktici i ideji, za svaku utakmicu posebno. Uglavnom, to je jako dobro sve. Naravno, svi bi mi htjeli da je to ljepše, brže, ali naša je kvaliteta u tome da znamo prilagoditi ritam sebi.

Kakvim vidite napadačke opcije, jer Budimir, Musa i Matanović zapravo su isti tip napadača.

Nije bilo jednostavno danas. Belgija prije nekoliko dana bila je moćna, dok je Slovenija bila u bloku 5 - 4 - 1. Nije to lako probijati, a za takve obrane trebaš samo ponavljati i ponavljati. I trebaš strpljenje. Teško je doći do čistog zicera. I u takvim okolnostima moraš iskoristiti i polušansu. S time da Musa može dati tu raznovrsnost, nije tipični 'sidraš'. Može prići, stvoriti korekciju. Ali ima Dalić njih trojicu i podredit će se njima.

Gvardiola nije bilo duže vrijeme zbog ozljede. Vratio se. Poznajete ga. Vidite li u kavom je stanju?

Još fali Gvardiolu. Trebat će mu još par dana. Igra bez lopte OK, ali prije je u igri s loptom imao brža rješenja. I u tom segmentu mu treba još malo. Ali doći će sve to, ima još sedam, osam dana. I dobro da je dobio veću minutažu u obje utakmice.

Protiv Engleske jako važna utakmica?

Ne možemo reći koja je važnija ili manje važna. Ali utakmica s Engleskom je ona na kojoj ćemo vidjeti koliko smo sposobni daleko dogurati. Englezi jesu momčad iz vrha. i odmah ćemo znati jel' imamo i ove godine snage za otići jako daleko.

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