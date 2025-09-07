Bivšeg velikog talenta Barcelone želio je Hajduk. On iznenadio odabirom kluba

Munir El Haddadi (30), nekoć jedan od najvećih Barcinih talenata, karijeru nastavlja u Aziji.
Ivan Rakitić je silno želio ovog ljeta dovesti krilnog napadača iz Leganesa. Bio je s njim u kontaktu, nagađalo se da ga nagovara da dođe u Hajduk, ali ipak nije uspio.
Marokanac je nakon isteka ugovora u Leganesu odabrao odlazak u iranski Esteghlal koji ga je danas i predstavio kao svojeg novog igrača. Potpisao je ugovor do ljeta 2027. godine i bit će veliko pojačanje za azijsku Ligu prvaka.
El Haddadi je slovio za jednog od najvećih Barcinih talenata, ali nikad nije ostvario svoj potencijal. Za Barcu je upisao 56 nastupa, 12 golova i devet asistencija, a nakon posudbi u Valenciji i Alavesu godine 2019. prodan je Sevilli za milijun i pol eura.
Sevilla ga je 2022. besplatno pustila u Getafe, oni godinu dana kasnije u Las Palmas, a oni također godinu dana kasnije u Leganes u kojem je bio prošle sezone. Za marokansku reprezentaciju odigrao je 11 utakmica i zabio je dva gola.