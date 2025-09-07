Bivšeg velikog talenta Barcelone želio je Hajduk. On iznenadio odabirom kluba

Ivan Rakitić je silno želio ovog ljeta dovesti krilnog napadača iz Leganesa. Bio je s njim u kontaktu, nagađalo se da ga nagovara da dođe u Hajduk, ali ipak nije uspio.

Marokanac je nakon isteka ugovora u Leganesu odabrao odlazak u iranski Esteghlal koji ga je danas i predstavio kao svojeg novog igrača. Potpisao je ugovor do ljeta 2027. godine i bit će veliko pojačanje za azijsku Ligu prvaka.

El Haddadi je slovio za jednog od najvećih Barcinih talenata, ali nikad nije ostvario svoj potencijal. Za Barcu je upisao 56 nastupa, 12 golova i devet asistencija, a nakon posudbi u Valenciji i Alavesu godine 2019. prodan je Sevilli za milijun i pol eura.