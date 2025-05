Bio je velika Dinamova nada, a sad odlazi iz Maksimira?

Noa Mikić bio je jedan od najperspektivnijih Dinamovih mladih igrača i navijači su poludjeli kad se pojavila priča da bi mogao otići iz Maksimira i to u Hajduk.

Dinamo je tad zadržao 18-godišnjaka, ali samo nakratko. Mikić se nije uspio probiti do prve momčadi u dramatičnom finišu sezone, ali nije posebno dobro odigrao ni za juniore.

U Maksimiru nisu presretni njegovim razvojem i on će ovog ljeta vjerojatno napustiti Maksimir. Ugovor ima do ljeta 2026. godine, ali to nije preveliki problem i Mikić će tražiti novi klub.

To će ostaviti veliku rupu na desnom beku jer se računalo da je Mikić 'taj'. Otišli su i Stefan Ristovski i Sadegh Moharrami i jedini pravi desni bek u momčadi je Ronael Pierre-Gabriel. Dinamo će ovog ljeta morati tražiti i lijevog i desnog beka.