Bio je jedan od najvećih talenata Formule 1, predviđali su mu titulu prvaka, ali i on priznaje da je sada definitivno kraj i to zbog problema koji razdire ovaj sport

Nijemac Nico Hulkenberg ni ove sezone nije izborio stalno mjesto u nekoj momčadi Formule 1, rezervni je vozač u Aston Martinu, te je svima dao do znanja zbog čega je to tako

Nijemac je izgubio mjesto na kraju sezone 2019., a zamijenio ga je Esteban Ocon u Renaultu, a iako je od tada nastupao kao zamjena, nije se vratio kao vozač koji ima stalno mjesto u bolidu iako nitko ne sumnja u njegove kvalitete.

Zapravo, mnogi smatraju da je to nepravedno samo zato što on financijski ne nudi toliko timovima kao drugi poput Lancea Strolla, Nicholasa Latifija i Nikite Mazepina koji imaju zaleđe u bogatim roditeljima i sponzorima. I on sam vjeruje da momčadi ne biraju uvijek najbolje vozače kada odlučuju o svojim sastavima i priznaje da je njegovo vrijeme u sportu sada definitivno prošlo.