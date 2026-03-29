'Bilo je polemika oko mog poteza, ali stalno se mijenjaju neki detalji oko pravila i nekad su nejasna'

Prva je utakmica uspješno apsolvirana. Hrvatska je pobijedila Kolumbiju. U toj pobjedi 90 minuta ugradio je i stoper Marin Pongračić, inače igrač Fiorentine. Prije treninga u kampu Orlando Cityja stao je pred novinare.

'Sretni smo zbog pobjede, ali vjerujem da smo odigrali dobro, imali lijepu predstavu, pogotovo što smo se vratili nakon rano primljenog gola, i to pred njihovim navijačima. Ima jako puno pozitivno, još ćemo analizirati. Sad se moramo pripremiti za Brazil. Velika je privilegija igrati te utakmice, i zato moramo biti jako sretni', rekao je u uvodu razgovora Pongračić, te se zahvalio navijačima koji su bili, ali i onima koji će doći u Orlando.

Njihova podrška uvijek nam znači, gdje god smo igrali uvijek smo imali veliku podršku, to nas bodri i motivira. Tijekom utakmice koncentriran sam na ono što se događa na travnjaku, ne gledam baš previše okolo, ali vidjeli smo da je bilo naših navijača.

Prije dolaska na reprezentativnu akciju, u Italiji se vodila velika rasprava zbog njegovo igranja rukom koje nije kažnjena jedanaestercem. A to zapravo stvara konfuziju i kod igrača, jer pravila možda i nisu najjasnija?

Nekad je to malo nejasno. Imamo pravila, čak su nam i suci prije sezone objašnjavali, svake se godine mijenjaju neki detalji, i dâ, biloa je polemika, ali što je tu je, sretan sam zbog toga što penal nije dosuđen. Po meni je to bila ruka u prirodnom položaju i nije bila daleko od tijela. Ako imaš nesreće može ga i svirati, po meni više nije bio penal nego što jest.

U trideset kola Serie A Fiorentina ima samo šest pobjeda. Za razliku od prvenstva, u Europi Fiorentina stoji puno bolje. U četvrtfinalu Konferencijske lige igrate protiv Crystal Palacea. Kakvo je raspoloženje u klubu?

Nije najbolje, ne možemo biti zadovoljni s ovom sezonom nakon prošle u kojoj smo imali puno više bodova i završili na šestom mjestu. Imali smo jaku lošu fazu u početku, dosta igrača je izgubilo samopouzdanje te je bilo jako teško izaći iz toga. Uspjeli smo donekle, još nije završen posao, imamo samo dva boda više od ostalih konkurenata. Iduće utakmice će biti ključne.

Često se govori da u hrvatskoj reprezentaciji nedostaje brzine, a vi ste bili poznati u Bundesligi po brzini, tko je sada najbrži u našoj reprezentaciji?

Ne znam, to trebalo pitati kondicijskog trenera, mislim da sam jedan od bržih, ali ima dosta momak koji su brzi.

Kako čuvati Viniciusa?

Gledamo ga često u Ligi prvaka, znamo kako zabija i kakve ima predstave. Fantastičan je igrač, jedan od najboljih na svijetu. Njegova individualna kvaliteta se baš i ne može lako čuvati jedan na jedan. Više moraš biti kompaktna ekipa, kolektivno ga paziti, biti dobro posložen i koncentriran.

Koliko vam se dopala igra s trojicom u obrani?

Nisam baš često igrao u tri, pogotovo s lijeve strane, ali tu sam da se prilagodim i napravim najbolje iz onoga što mi se nudi. Mislim da je to dobro izgledalo, rano smo i malo nesretno primili pogodak, ali onda smo se stabilizirali te je to dobro izgledalo.

Motivacije vam ne nedostaje, ali kada treba izvući posljednji atom snage, na što pomislite?

Vjera, obitelj, narod za koji igram. To što sam hrvatski reprezentativac je velika čast i ponos. Imam svoje ciljeve i ambicije. To me motivira iz dana u dan, da budem najbolja verzija sebe.