Bild uoči utakmice s Hrvatskom objavio najbolju momčad Eura. U njoj nema nijednog Hrvata

S. M.

30.01.2026 u 07:05

Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska večeras u Herningu u 17:45 protiv Njemačke igra polufinale Europskog prvenstva.

Momčad Dagura Sigurdssona napravila je čudo u drugom krugu, a osobito u zadnja dva kola kad je u manje od 24 sata pobijedila Sloveniju i Mađarsku te se plasirala u polufinale.

Protivnik joj je Njemačka koja je na ovom turniru izgubila samo od Srbije i Danske, a u drugo krugu je pobijedila Portugal, Norvešku i Francusku.

Njemački Sport Bild je u izdanju od 28. siječnja objavio najbolju momčad turnira i to posebno napad i posebno obranu. 'Izbornik' te momčadi bio je Bob Hanning, dugogodišnji direktor berlinskog Fuchsea, koji je odabrao šest najboljih ofenzivnih i šest najboljih defanzivnih igrača.

Zanimljivo, iako je Hrvatska na ovom turniru jako dobra, Hanning u svoj izbor nije stavio nijednog hrvatskog igrača kao nijednog Nijemca u napadačkoj formaciji.

Najbolji ofenzivci u Hanningovom izboru:

  • Lijevi vanjski: Thibaud Briet (Francuska)
  • Srednji vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desni vanjski: Dika Mem (Francuska)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Pivot: Nicolas Tournat (Francuska)
  • Desno krilo: Odinn Rikhardsson (Island)

Najbolji defanzivci u Hanningovom izboru:

Andreas Wolff (golman, Njemačka), Yanis Lenne (Francuska), Lukas Mertens (Njemačka), Victor Iturizza (Portugal), Karl Konan (Francuska), Tom Kiesler (Njemačka), Antonio Serradilla (Španjolska).

tportal
RUKOMETNI EURO

Njemački komentator stao uz Dagura Sigurdssona: Evo što je poručio
SKANDAL NA EURU

Oglasio se hrvatski rukometaš: Dosta više!
