Bild uoči utakmice s Hrvatskom objavio najbolju momčad Eura. U njoj nema nijednog Hrvata

Momčad Dagura Sigurdssona napravila je čudo u drugom krugu, a osobito u zadnja dva kola kad je u manje od 24 sata pobijedila Sloveniju i Mađarsku te se plasirala u polufinale.

Protivnik joj je Njemačka koja je na ovom turniru izgubila samo od Srbije i Danske, a u drugo krugu je pobijedila Portugal, Norvešku i Francusku.

Njemački Sport Bild je u izdanju od 28. siječnja objavio najbolju momčad turnira i to posebno napad i posebno obranu. 'Izbornik' te momčadi bio je Bob Hanning, dugogodišnji direktor berlinskog Fuchsea, koji je odabrao šest najboljih ofenzivnih i šest najboljih defanzivnih igrača.

Zanimljivo, iako je Hrvatska na ovom turniru jako dobra, Hanning u svoj izbor nije stavio nijednog hrvatskog igrača kao nijednog Nijemca u napadačkoj formaciji.

Najbolji ofenzivci u Hanningovom izboru:

Lijevi vanjski: Thibaud Briet (Francuska)

Srednji vanjski: Mathias Gidsel (Danska)

Desni vanjski: Dika Mem (Francuska)

Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)

Pivot: Nicolas Tournat (Francuska)

Desno krilo: Odinn Rikhardsson (Island)

Najbolji defanzivci u Hanningovom izboru:

Andreas Wolff (golman, Njemačka), Yanis Lenne (Francuska), Lukas Mertens (Njemačka), Victor Iturizza (Portugal), Karl Konan (Francuska), Tom Kiesler (Njemačka), Antonio Serradilla (Španjolska).