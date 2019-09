Bijesni Bjelica stao pred mikrofon i brutalno ismijao igrače koji su ga iznevjerili u Varaždinu

Trener Dinama Nenad Bjelica bio je iznimno nezadovoljan igrom svojih nogometaša protiv Varaždina nakon neočekivanog poraza od momčadi koja je držala posljednje mjesto na ljestvici...

'Nismo zaslužili pobijediti. Bez obzira što Varaždin nije imao mnogo šansi, a zabio je gol iz jedne ili dvije, zaslužio je pobjedu. Jednostavno previše je tu bilo loše energije kod nas. Mjerilo tko igra, a tko ne igra kod mene je samo teren. Neki igrači su imali danas priliku pokazati svoju vrijednost i koliko mogu biti korisni Dinamu, ali mi volimo više preko novina, mi volimo više preko menadžera, mi volimo više preko prijatelja slati poruke, a onda ih na terenu nema nigdje,' započeo je nezadovoljni Nenad Bjelica pa dodao:

'To je ono što me rastužuje. Rekao sam dečkima ne treba me više nitko ništa pitati do kraja ove polusezone, ne želim nikakve privatne razgovore, jer Dinamo puno više toga zaslužuje od ovoga što su oni dali danas na terenu.'