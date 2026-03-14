prvi 'topnik' lige

Beljo otkrio što će napraviti s loptom s kojom je zabio svoj prvi hat-trick u karijeri

I.Ž.

14.03.2026 u 23:21

Dion Drena Beljo NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Dion Drena Beljo odigrao je utakmicu za pamćenje i bio prvo ime Dinamove pobjede protiv Slaven Belupa. U slavlju 4:2 napadač Modrih zabio je hat-trick u samo 16 minuta i tako obilježio jednu od svojih najboljih večeri u karijeri

Bio je to njegov prvi hat-trick u karijeri, a ovim učinkom stigao je do 17 golova u SuperSport HNL-u. Dion Drena Beljo ove sezone igra u izvrsnoj formi i iz utakmice u utakmicu potvrđuje koliko je važan za Dinamovu igru.

Nakon utakmice Beljo nije skrivao zadovoljstvo.

'Ovo mi je prvi hat-trick u životu. Zaboravio sam da trebam ići po loptu, suigrači su me podsjetili, a završit će na vitrini doma', kazao je Beljo koji je s ova tri gola protiv Farmaceuta stigao je do ukupno 17 golova u SuperSport HNL-u ove sezone te je prvi strijelac:

Dinamo - Slaven Belupo 4:2, SHNL, sažetak, 14.3.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

'Vodeći strijelac SHNL-a? Ne gledam to tako. Na kraju sezone ćemo pogledati brojke i vidjeti je li to bilo dobro ili nije. To će netko drugi procijeniti, a na meni je da radim i da pomognem ekipi najviše što mogu', rekao je Beljo pa se osvrnuo na utakmicu:

'U prvom poluvremenu nismo dobro ušli, Slaven Belupo je nekoliko puta dobro izašao iz našeg presinga. Nismo bili dovoljno agresivni, dovoljno energični. Zabili su gol iz prvog udarca po golu, ali to je nekad tako, kada nisi pravi, onda i protivnik prodiše. Dobro smo reagirali u drugom poluvremenu, preuzeli inicijativu i na kraju zasluženo okrenuli utakmicu.'

Dinamo - Slaven Belupo, SHNL, 14.3.2026.
Dinamo - Slaven Belupo, SHNL, 14.3.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic
c
