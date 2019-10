Bayernov stroj za golove postavio novi rekord Bundeslige te čuva trenersku poziciju Niki Kovaču

Bayern ove sezone definitivno živi od golova Roberta Lewandowskog koji je postavio novi rekord u Bundesligi

Njemački mediji već polako najavljuju napad na jedan čudesan rekord. U sezoni 1971/72. legendarni Gerd Müller zabio je 40 pogodaka i do danas to nitko nije srušio, ali ako Lewandowski nastavi zabijati u ovakvom ritmu (sada je na prosjeku 1,4 gola po prvenstvenoj utakmici) tada bi do kraja prvenstva došao do brojke od 49 golova.