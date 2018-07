Baš kao Ćiro, i Dalić ima sretnu kapu. Otkrio nam je kako je dospjela u Rusiju

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu je na moskovskom Lužnjikiju ispisala veliku sportsku priču, a plasmanom u finale i osigurala mjesto među besmrtnima. Što će biti tek ako osvoje naslov svjetskog prvaka...

Jeste li novi 'trener svih trenera', s obzirom na to da ste nadmašili Ćirin uspjeh?

'Ono što je meni najvažnije jest da ostanem isti kakav sam bio. Ja ću piti kavu kakvu sam pio i prije. Mene to neće prebaciti, jer sam se već opekao nekoliko puta. Ali to ne možeš znati ako to ne prođeš. Ja sam to prošao u svom životu i našao svoju nirvanu. Mene više ništa ne može izbaciti iz takta. Da, godi to, kako ne. Ali Ćiru ne može nitko nadmašiti. Da bi bio Ćiro, moraš biti kompletan. A ja nisam kompletan kao Ćiro.'