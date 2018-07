Zlatko Dalić uoči finala ima jednu veliku želju; hoće li Šuker nešto poduzeti?

Izbornik Zlatko Dalić probudio se u četvrtak ujutro s osmijehom na licu, kao trener koji je nakon veličanstvene pobjede nad Engleskom doveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. No, kao što je prije rekao, tu ne misli stati. No, kako bi sve završila kao u bajci Dalić je za finale naumio nešto posebno

Ovim ostvarenjem Dalićeva generacija nadmašila je i onu famoznu 'brončanu', koja je svijet zadivila 1998. godine na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a koju je vodio Dalićev 'mentor' Miroslav Ćiro Blažević. Dan nakon pobjede nad Engleskom, Dalić je otkrio kako su mu se javili brojni bivši izbornici, od Ante Čačića, Nike Kovača pa do Miroslava Ćire Blaževića. I onda je među okupljenim novinarima rekao što mu je najveća želja uoči povijesnog finala: 'Bilo bi lijepo kada bi na utakmicu došli svi iz te generacije. Moja želja, ali i želja svih igrača je da svi Vatreni budu naši gosti na finalu i da naravno dođe i šef Ćiro. Doduše, nije na meni da ih zovem, ali zaista bi bilo lijepo'.