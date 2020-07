Barcelona uvjerljiva kod Villarreala; Messi i suigrači s četiri gola potopili 'žutu podmornicu'

Barcelona je s uvjerljivih 4:1 prošla neugodno gostovanje kod Villarreala te ostala na četiri boda zaostatka za vodećim Realom uoči posljednja četiri kola španjolskog prvenstva...

Već u 3. minuti Barcelona je povela autogolom Torresa, koji je u svoju mrežu skrenuo loptu nakon ubačaja Jordija Albe. Villarreal je brzo došao do izjednačujućeg gola, a postigao ga je Moreno u 14. minuti. No, još do kraja prvog poluvremena gosti su stvorili dva pogotka prednosti.