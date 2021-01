Barcelona jedva pobijedila najslabiju momčad lige, Luis Suarez drži Atletico Madrid na vrhu prvenstvene ljestvice

Golom Luisa Suareza u zadnjoj minuti utakmice Atletico Madrid je u 17. kolu Primere kao gost pobijedio Alaves 2:1 i vratio se na čelo tablice. Barcelone se mučila u gostima kod Huesce, posljednje momčadi lige, te je uz puno muke slavila samo 1:0

Atletico je vodio od 42. minute golom Marcosa Lorentea na asistenciju Luisa Suareza, a 'rojiblancosi' su od 63. imali i igrača više, zbog isključenja Victora Laguardie.

No, Alaves je u 84. minuti uspio izjednačiti autogolom Felipea. Momčad Diega Simeona je do kraja opsjedala gol baskijske momčadi i to se isplatilo u 90. minuti kada je iz gužve za konačnih 2:1 i pobjedu zabio Suarez.