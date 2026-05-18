Barcelona ispisala povijest La Lige: Napravila je nešto što nitko nikada nije

Momčad Hansija Flicka u posljednjem je domaćem susretu slavila protiv Betisa, uz dva gola Raphinhe i pogodak Cancela, te tako zaokružila nevjerojatan niz kojim je ušla u povijest španjolskog prvenstva.

Tri stadiona, isti rezultat

Posebno je impresivno što Barcelona taj rekord nije ostvarila samo na jednom stadionu. Zbog preseljenja tijekom sezone igrala je na tri različita domaća terena - stadionu Johan Cruyff, Olimpijskom stadionu Lluis Companys i obnovljenom Spotify Camp Nouu.

Na svakom od njih rezultat je bio isti: Pobjeda.

U Sant Joan Despiju svladala je Valenciju i Getafe, na Montjuicu Real Sociedad, Gironu i Elche, a na obnovljenom Camp Nouu redom Athletic, Alaves, Atletico, Osasunu, Oviedo, Mallorcu, Levante, Villarreal, Sevillu, Rayo, Espanyol, Celtu, Real Madrid i Betis.

Brutalna gol-razlika

Barcelonina domaća dominacija vidi se i kroz brojke. U 19 utakmica pred svojim navijačima zabila je 57 golova, a primila samo 10.

'Mi želimo pobijediti u svakoj utakmici, a završiti sezonu s pobjedama u svim domaćim susretima je spektakularno, brutalno. Nadamo se da će i sljedeća sezona biti ista', rekao je Raphinha.

Ponos nije skrivao ni trener Hansi Flick.

'Jako sam ponosan na momčad. Ostvarili smo cilj, a to je bilo pobijediti u svih 19 utakmica pred našim navijačima', poručio je Flick.

Barcelona je sezonu završila s naslovom prvaka Španjolske i španjolskim Superkupom, ali i s povijesnim dosegom koji dosad nije uspio nijednoj momčadi u La Ligi - savršenom domaćom sezonom.