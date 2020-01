'Barakude' protiv Slovačke čeka malo jači trening i uigravanje za četvrtfinale

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija danas će od 16 sati protiv Slovačke odraditi posljednji dvoboj u skupini A Europskog prvenstva u Budimpešti...

Izabranici Ivice Tucka mogu potpuno rasterećeno ući u današnji dvoboj sa Slovacima, budući da su ono najvažnije, a to je osvajanje prvog mjesta u skupini i izravni plasman u četvrtfinale EP-a, osigurali u prethodnom kolu u meču protiv Crne Gore kojeg su dobili u neizvjesnoj završnici 11:10.

Hrvatska i Slovačka dosad su na Europskim prvenstvima igrale šest puta, a samo su jednom Slovaci pobijedili, i to još 2001. godine na EP-u koje je igrano baš u Budimpešti. To je i jedina slovačka pobjeda protiv Hrvatske u svim međusobnim utakmicama, a do sada smo ih odigrali ukupno 16.