Domagoj Duvnjak otkrio kako do pobjede protiv Njemačke, ali i upozorio na najveću opasnost

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20.30 sati u Beču igra utakmicu 2. kola drugog kruga Europskog prvenstva protiv Njemačke. Pobjeda bi naše rukometaše praktički 'pogurala' u polufinale, ali Njemačka je izuzetno opasan protivnik i izabranike Line Červara čeka teška borba

Ako netko sve zna o večerašnjim protivnicima, onda je to hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak. Punih 11 sezona igra u Bundesligi, počeo je u velikom HSV-u, a sada je kapetan još većeg Kiela. Jasno, Duvnjak je jedan od najboljih rukometaša u Bundesligi, velika zvijezda koja će se večeras u Beču 'sukobiti' s dobrim znancima, suigračima iz kluba, poznanicima iz lige...

'Vesele me utakmice s Njemačkom, znam koliko Nijemci žive za to, a znam i koliko to nama znači. Takve su utakmice poseban motiv svima', kaže Domagoj Duvnjak i dodaje:

'Jako su čvrsta momčad. Posebno agresivno igraju obranu 6-0 ili 3-2-1 s Pekelerom naprijed, što je novost u njihovoj postavci. Pekeler je moj suigrač, jako pametan igrač, ne igra na snagu, čita igru. Lijepo je igrati protiv njega, nadigravati se. Muče nas u posljednje vrijeme, ne ide nam to nadigravanje, ali vjerujem da možemo ovaj put to preokrenuti rezultatski na svoju stranu.'

Posljednje dvije prijateljske utakmice s Njemačkom smo krajem listopada prošle godine izgubili. Obje sa samo golom razlike. Podsjetio je Duvnjak na te susrete...