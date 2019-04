Atletico Madrid odrađuje senzacionalni transfer, Diego Simeone u tajnosti dovodi zvijezdu Intera

Sve priče oko potencijalnih velikih transfera ovog ljeta 'vrte' se oko Edena Hazarda, Kyliana Mbappea, Luke Modrića... Zato je poprilično nezapaženo prošla 'akcija' madridskog Atletica koji je krenuo u dovođenje kapetana milanskog Intera

No, Mauro Icardi je sjajan napadač, jedan od najubojitijih u europskim ligama, igračke mu se vještine ne mogu osporiti. Tako nekako razmišlja i trener madridskog Atletica Diego Simeone. Odlučio je Cholo u tajnosti kontaktirati čelnike Intera kako bi u Madrid dovikao svog sunarodnjaka. Važno je bilo ne dizati previše prašine oko ovog transfera kako se najveći konkurenti ne bi uključili 'u igru'.

Plan je vrlo jednostavan. Simeoneu je dosta problematičnog Diega Coste (30) kojeg je iz Chelseaja doveo za 66 milijuna eura. No, Brazilac sa španjolskom putovnicom mahom je bio ozlijeđen ove sezone, a kad zaigra teško je kontrolirati njegov 'divlji' temperament. Sva negativnost najbolje se vidjela na utakmici s Barcelonom na kojoj je Costa već u 28. minuti zaradio izravni crveni karton, a 'rojiblancosi' su izgubili 2:0.

Simeone je definitivno odlučio riješiti se Coste, a njegovo bi mjesto zauzeo Mauro Icardi! Navodno je Atletico poslao i službenu ponudu, za argentinskog napadača spreman je platiti 75 milijuna eura odštete.

U Interu još razmišljaju, ponuda je korektna iako su za svog kapetana očekivali barem 100 milijuna eura. No, Icardi si je svojim neodgovornim ponašanjem sam srušio cijenu. To je i jedan od glavnih razloga zašto je preko noći vraćen u prvu momčad. Mora igrati i zabijati kako bi mu do kraja sezone cijena porasla.