Apsolutni heroj velike pobjede Urugvaja je čovjek sa štakom; izjavom o Cavaniju mnoge je zabrinuo!

Urugvajski izbornik Oscar Tabarez je u subotu, nakon utakmice osmine finala SP-a u kojoj je Urugvaj sa 2:1 pobijedio Portugal i plasirao se u četvrtfinale, pohvalio predanost svoje reprezentacije.

Iako će mnogi reći kako je junak velike pobjede Urugvaja dvostruki strijelac Edison Cavani za navijače i one koji su godinama uz reprezentaciju to je svakako 71-godišnji izbornik Oscar Tabarez koji je na klupi nacionalne vrste od 2006. Čak niti operacija i štaka u ruci nisu ga spriječile da svako malo dođe do ruba igrališta. Nesnosna bol, koju osjeća pri brzom hodanju, na ovakvim se utakmicama ne osjeća.

'Razliku je donijela predanost igrača koju su pokazali na terenu, a mi tako gledamo na nogomet. Bilo je teško. Portugal je imao veći posjed lopte i bio je češće na našoj polovici. Napravili smo grešku koja je dovela do izjednačenja, ali smo u glavi bili jaki', dodao je Tabarez ističući vrijednost 'intenziteta, fokusa i taktičke intuicije' svoje momčadi.

'Naš sljedeći suparnik je jaka momčad. Mislim da su jaka strana Francuske napadači Griezmann i Mbappe koji su nevjerojatno brzi i to će pokušati iskoristiti. Teško je ako se Francuzima ostavi prostora. Ali pokušat ćemo napraviti to što možemo i mislimo da možemo puno. Naši su igrači došli ovdje s idejom da će igrati sedam utakmica (do naslova) i vidjet ćemo možemo li to'.

Urugvaj, prvak svijeta 1930. i 1950., u četvrtfinalu igra protiv Francuske, koja je svladala Argentinu sa 4-3, u Nižnjem Novgorodu u petak 6. srpnja.