Antonio Conte zamalo se potukao s Ivanom Jurićem, a okršaj je u zadnji tren spriječio četvrti sudac; nakon utakmice Hrvat iznenadio izjavom o budućnosti

Ivan Jurić očitao je nogometni lekciju Antoniju Conteu, a to se Talijanu nije svidjelo

U 31. kolu talijanske Serie A Verona i Inter su podijelili bodove nakon remija 2:2. Verona, koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić, je povela već u prvim minutama utakmice da bi Inter u drugom poluvremenu preokrenuo rezultat. Taman kad se činilo da će upisati sva tri boda, Verona je izjednačila i otkinula im dva boda.

Naravno, u ovakvim utakmicama je nervoza na visokom nivou, a u jednom trenutku je zbog okršaja Jurića i talijanskog trenera Antonija Contea morao intervenirati i četvrti sudac. Dogodilo se to kada je nakon jednog duela Lukakua i Kumbulle sudac dodijelio slobodni udarac Veroni što je iznerviralo Contea.

'Kakav je to prekršaj?!', vikao je Conte, a Jurić se na njegovo ponašanje požalio četvrtom sucu na što je Talijan još više poludio: 'Nemoj me jeb... i ušuti. Razumiješ? Ušuti', izderao se Conte na Jurića koji mu je poručio neka on ušuti pa su obojica krenula jedan prema drugome, a razdvojio ih je četvrti sudac.