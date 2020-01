[ANKETA] Ovo su dresovi u kojima će Hrvatska igrati na Euru 2020.; sviđaju li vam se?

Hrvatska rukometna reprezentacija će od 9. siječnja igrati na Europskom prvenstvu. Prvi dio natjecanja igramo u Grazu, a protivnici u skupini su nam Crna Gora, Bjelorusija i Srbija. U Poreču na Croatia Cupu predstavljeni su novi dresovi u kojima će igrati naši rukometaši

Izabranici Line Červara osvojili su Croatia Cup u Poreču, prvo su remizirali protiv BiH (33:33) te u nedjelju pobijedili Katar (33:28). Nije to bilo nimalo bajno, ima poprilično puno nedostataka u igri naše reprezentacije, posebno u obrani, no nadamo se da će u ovih par dana do početka EP-a i prve utakmice (9. siječnja s Crnom Gorom) Lino sve to nekako dovesti u red.