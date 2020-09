Andrej Kramarić nakon što je ispisao nevjerojatni rekord, najavio nam kakav ih 'pakao' čeka s Bayernom, ali i komentirao reprezentativni neuspjeh s Portugalom i Francuskom

Hrvatski nogometni reprezentativac i napadač njemačkog Hoffenheima, 29-godišnji Andrej Kramarić, nije mogao poželjeli ljepši ulazak u novu prvenstvenu sezonu. S tri je postignuta gola osigurao svojoj momčadi pobjedu kod Kölna te je zajedno s Bayernovim Gnabryjem na vrhu liste strijelaca

No, osim što je Kramarić osigurao pobjedu, postavio je i rekord u njemačkim natjecanjima, s devet golova u tri utakmice. Dosad je to bio Mario Gomez , koji je u tri utakmice zabio sedam, a Kramarić ih ima devet. Četiri gola Borussiji iz Dortmunda u zadnjem kolu prošle sezone, te dva u kupu i sada tri Kölnu.

'Evo, baš ste me uhvatili, idem na trening. Nismo previše slavili, jer svjesni smo da je ovo tek prvo kolo, ali i da smo se izvukli u samoj završnici utakmice. U prvom poluvremenu igrali smo jako dobro, ali u drugom smo posve pali. Bila je to neugodnija strana ove utakmice, jer Köln nas je potpuno stisnuo. A kada nas je Köln toliko stisnuo, sve me je strah kako će izgledati sljedeća utakmica protiv Bayerna', javio se za tportal u nedjeljno jutro Andrej Kramarić.

Da, sigurno neće biti jednostavno, jer Bavarci su i Barceloni zabili osam golova, a u petak deklasirali i Schalkea s 8:0.

'Te njihove pobjede zvuče impresivno, ali tako i igraju, u nevjerojatnoj su formi. Nadam se da ćemo ipak pronaći nekakav način da im se suprotstavimo, ali morat ćemo dati svoj maksimum u defenzivnoj igri, da spriječimo neugodnosti. A onda bi trebali dodati još puno više, pa da probamo doći do boda, ili neke velike senzacije'.