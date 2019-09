Nova senzacija na košarkaškom SP-u: Francuzi dobili američke NBA zvijezde i ostavili ih bez medalje

Nakon što su u utorak košarkaši Argentine izbacili Srbe iz borbe za medalje, ove srijede dogodilo se novo, još veće, iznenađenje na SP-u u Kini. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva pobijedivši u četvrtfinalu branitelja naslova Amerikance sa 89:79

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj su Francuzi bili bolji veći dio utakmice, ali su i Amerikanci mogli do pobjede.

Francuska je u trećoj četvrtini imala +10, no branitelji naslova su okrenuli rezultat i stigli do prednosti od sedam razlike (72-65), no tada su stali. Francuska se oporavila i u završnici utakmice ponovo došla u plus i na koncu slavila s velikih +10.

Brončani s posljednjeg SP-a će u polufinalu igrati protiv Argentine, dok će u drugom polufinalu igrati Španjolska i bolji iz posljednjeg četvrtfinalnog ogleda Australije i Češke.

Francuzi su i prije četiri godine na SP-u u Španjolskoj također stigli do polufinala u kojem su izgubili od Srbije (85-90), a potom su u dvoboju za broncu porazili Litvu 95-93.