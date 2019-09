Španjolska izdržala sve nalete i okončala bajku jednog od najugodnijih iznenađenja SP-a

Drugi polufinalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za košarkaše koje se održava u Kini je Španjolska koja je u četvrtfinalu u Šangaju svladala Poljsku sa 90:78 (22-18, 24-23, 21-17, 23-20)

Španjolska je opravdala ulogu favorita protiv Poljske iako su Poljaci pružili dostojan otpor većim tijekom dvoboja. Španjolci su prvi put do dvoznamenkaste prednosti stigli sredinom druge četvrtine (38:28), no Poljaci su se do odmora uspjeli primaknuti na samo pet razlike (46:41).