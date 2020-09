Zvijezda serije ‘Kako sam upoznao vašu mamu’ i veliki obožavatelj Hrvatske otkrio da je cijela njegova obitelj bila zaražena koronom

Tek sada, s odmakom od nekoliko mjeseci, zvijezda hit serije 'Kako sam upoznao vašu majku', odlučio je s obožavateljima podijeliti dobro čuvanu tajnu da su on i njegov suprug David Burtka, kao i njihovo dvoje djece još na početku godine bili pozitivni na COVID-19

47-godišnji glumac otkrio je tijekom gostovanja u showu 'Today' da su on i njegova obitelj, koja uključuje supruga Davida Burtka i devetogodišnje blizance Gideona i Harper , početkom ove godine bili zaraženi koronavirusom. Iako je to razdoblje sada daleko iza njih, Neil Patrick Harris tvrdi kako ta bolest nije nimalo ugodna, posebice kada se prisjeti nekih od simptoma.

'Dogodilo se to gotovo na početku pandemije, krajem ožujka, početkom travnja. Bili smo dobro do tada i ja sam na prvu mislio da imam gripu, stoga nisam želio paničariti oko svega. No, onda sam izgubio okus i miris, koji su glavni pokazatelji, stoga smo otišli u samoizolaciju', otkrio je glumac.