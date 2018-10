Zvijezda sapunice 'Pogrešan čovjek': 'Život u Beogradu je zanimljiv, ali nedostaje mi Zagreb'

Doru Dimić Rakar trenutno gledamo u glavnoj ulozi u novoj sapunici 'Pogrešan čovjek', u kojoj igra buntovnu tinejdžericu. Novo lice domaće glumačke scene samo za tportal govori kako se snalazi na dugotrajnim i teškim snimanjima, što kažu njezina obitelj i dečko na život u Beogradu i zašto je odabrala glumu umjesto agronomije

Zašto me zovu dobrim duhom glumačke postave, to ćete morati pitati ostatak ekipe. Vjerojatno to kažu zbog toga što sam vesela osoba, a još k tome volim raditi s ljudima na ovom projektu jer su svi stvarno divni i veseli me svaki novi dan na setu.

U jednom razgovoru spomenuli ste da ste u privatnom životu sretno zaljubljeni. Kako vaš partner reagira na vaše ljubavne scene u seriji?

Ljubavni život trenutno bih rado zadržala samo za sebe.

Što smatrate najvećom prednosti, a što nedostatkom glumačke profesije?

Za mene je najveća prednost ove profesije to što se upozna jako puno ljudi, puno se putuje i svaki dan nam je drugačiji, iako u nekim trenutcima mislim da isto to spada u nedostatke. Glumačka profesija je daleko od glamura kakvim se čini, barem na našim prostorima.

Dugo ste se dvoumili između glume i agronomije. Čak ste neko vrijeme i studirali na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Što je presudilo da ste na koncu odabrali glumu?

Kada je došlo vrijeme da upišem fakultet, odlučila sam se za Agronomski fakultet jer me to oduvijek zanimalo s obzirom na to da jako volim biljke i prirodu. No, s druge strane, oduvijek volim i glumu te sam se u osnovnoj i srednjoj školi počela time baviti i eto gdje me je to danas dovelo – na set 'Pogrešnog čovjeka', gdje surađujem s velikim hrvatskim i regionalnim glumačkim imenima.