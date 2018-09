Upoznajte Taru Thaller, mladu i lijepu hrvatsku glumicu koja osvaja svijet

Zagrepčanku Taru Thaller gledatelji odnedavno imaju priliku pratiti u novoj seriji 'Pogrešan čovjek' u ulozi Lee. Zgodna 20-godišnjakinja iza sebe već ima značajne uloge kojima je pokazala da će jednoga dana postati poznato ime hrvatskog glumišta, a u razgovoru za tportal otkrila je ponešto o sebi i svojim planovima za budućnost

'Zanima me i kazalište. Prvo planiram završiti Akademiju, a nakon toga se nadam angažmanima u kazalištu. Pripreme za upis na Akademiju traju dugo. Treba najprije izabrati savršen materijal, zatim ga spremiti. Uz to, postoje ispiti opće kulture, intervju, ispit glazbenih sposobnosti i tako dalje. Sve u svemu, imala sam što raditi kako bih se spremila', nadalje nam kaže lijepa glumica koja je već jednom pokušala upisati taj fakultet, no to joj tada nije pošlo za rukom.