Znala je za sve njegove ljubavnice i gledala mu kroz prste, ali jednu stvar Jackie Kennedy nikada nije mogla oprostiti suprugu

Bivša prva dama Amerike, Jacqueline Kennedy Onassis, supruga nikad prežaljenog predsjednika Johna F. Kennedyja i danas je aktualna tema svjetskih tabloida. Pogotovo kada je riječ o ljubavnim odnosima sa suprugom koji su bili prepuni intriga, tajni i kontroverza

U najnovijem razgovoru s američkim novinarima, 74-godišnja pjevačica Carly Simon ujedno bliska prijateljica nekadašnje prve dame Jackie Kennedy, otkrila je do sada nepoznate detalje iz života predsjedničkog para. Simon se dotaknula ljubavnog odnosa bivšeg američkog predsjednika i njegove supruge, njegovih avantura i ljubavnica te kazala kako je sve to utjecalo na Jackie.

Sve je to bio kratki uvod i najava njezine nove knjige 'Touched by the Sun: My Friendship with Jackie', u kojoj opisuje sve što je dijelila s nekoć bliskom prijateljicom.