Tijekom života često su jedna drugoj 'uzimale' muškarce, a Jackie Kennedy svoju je mlađu sestru izostavila i iz oporuke

Nije nepoznanica to da je Jacqueline Kennedy Onassis imala poprilično kompliciran odnos s mlađom sestrom Lee Radziwill, no to nikoga nije zapravo čudilo jer ih je majka od malih nogu odgajala tako da su u životu jedino važni moć, novac i muškarci

One su bile dvije vjerojatno najpoznatije sestre na svijetu, čiji je privatni život oduvijek bio zanimljiv javnosti, osobito zbog muškaraca uz koje su se vezivale. Smrt mlađe sestre Jacqueline Kennedy Onassis, Lee Radziwill, koja je preminula 15. veljače u 86. godini života, označila je kraj jedne ere, ali i u središte zanimanja ponovno vratila njihov komplicirani odnos. Kako je otkrio J. Randy Taraborrelli, autor knjige 'Jackie, Janet and Lee', mnoge je iznenadio podatak da Jackie nikada nije pomogla Lee financijski, iako je to itekako mogla, osobito jer je njezina mlađa sestra zapala u probleme s novcem kasnije u životu.

'Kada bi Lee i tražila novac, Jackie bi joj posudila, no to nisu nikada bili iznosi koji bi je spasili. Jackie nikada nije dala Lee toliko da može riješiti sve svoje financijske probleme, što je zapravo narušilo njihov odnos. U svojoj oporuci nije joj ostavila apsolutno ništa', rekao je Taraborrelli i dodao kako su Anthony i Tina, djeca Lee Radziwill, od svoje tete Jackie Kennedy naslijedili 500 tisuća dolara svaki. No Jackie, koja je preminula u svibnju 1994. godine, samo dvije godine nakon što joj je dijagnosticiran non-Hodgkinov limfom, u svojoj je oporuci jasno naglasila kako svojoj mlađoj sestri ne ostavlja ni centa. 'Jako ju volim i već sam jako puno za nju napravila za svog života', stoji u oporuci.

Govoreći o njezinoj odluci, autor knjige tvrdi kako je Jackie Kennedy Onassis itekako bila svjesna da će njezina odluka poprilično odjeknuti u javnosti, a dodao je i da dvije sestre nikada nisu bile u takvim odnosima da mogu jednostavno sjesti i iskreno jedna drugoj reći sve što im je na duši. 'One jednostavno nisu bile tako odgojene, stoga nisu to ni mogle napraviti. Cijelo sam vrijeme, pišući knjigu, iščekivao taj trenutak i mislio da će ipak uspjeti, a najbliže što su bile tome bilo je netom prije negoli se Jackie udala za Onassisa. Tada je rekla mlađoj sestri da joj je taj brak potreban, a Lee je odlučila prepustiti joj muškarca s kojim je bila.'

Prisjetimo se, još dok je bila u braku s poljskim aristokratom Stanislawom Radziwillom, s kojim je dobila dvoje djece, Lee Radziwill počela se viđati s magnatom i grčkim brodovlasnikom Aristotelom Onassisom. Njihova turbulentna veza potrajala je pet godina, a u međuvremenu je, prije negoli su ubijeni John F. Kennedy i njegov brat Robert Kennedy, upoznala svog ljubavnika sa starijom sestrom. Njih dvije i prije su navodno dijelile muškarce, pa je Lee, kažu, imala aferu s Kennedyjem, a očito joj je Jackie na ovaj način odlučila vratiti za to. Kada je Kennedy ubijen, Jackie je pala u depresiju, čak je pokušala počiniti samoubojstvo, a Lee je shvatila da ne bi mogla živjeti ukoliko bi se nešto dogodilo njezinoj sestri i djeci, stoga je odlučila prepustiti joj Onassisa.

