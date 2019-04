Žestoki obračun: Iznervirana Pink odlučila se na svoj način začepiti usta hejterima

Umjesto da uživa s djecom na odmoru, pjevačica Pink zbog jedne se fotografije našla u problemu. Nakon što je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se njezin dvogodišnji sin Jameson Moon nalazi nedaleko bazena, no bez svoje pelene za plivanje, javili su se dušebrižnici koji su smatrali da je ista neprimjerena, budući da je njezin sin bio gol

'Nešto zaista nije u redu s vama. Napali ste me zbog djetetovog spolovila? Zato što je obrezan? Jeste vi normalni? Pa ja kao i svaka druga normalna majka na plaži nisam niti primjetila da je on u nekom trenutku skinuo pelenu', stoji ispod fotografije na kojoj je Jameson Moon sa starijom sestrom, sedmogodišnjom Willow Sage , i majkom.

'Jedina stvar koja znam o majčinstvu je da nikada nisi siguran je li ono što radiš doista ispravno. U mojoj glavi sve to izgleda i zvuči nevjerojatno, no...Vjerujem u ljubav i vjerujem u to da moja djeca znaju da mogu računati na nas i da ćemo uvijek biti tu za njih. Moji roditelji očito nisu vjerovali u to, pa i unatoč tome ispala sam ok. Uvijek kažem Willow: 'Naučit ću te neka pravila kako bi znala kako i kada ih moraš slomiti.'