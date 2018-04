Željko Pervan: 'Postoje samo tri poziva - svećenik, liječnik i komičar, ostalo su poslovi'

Najpoznatiji hrvatski komičar, scenarist i stand up majstor pripremio je novu stand-up komediju 'Na hladnom betonu' koju trenutno promovira po Hrvatskoj i regiji. Željko Pervan otkrio je o kakvoj je predstavi riječ, pričao o talentu za komediju, tremi

'Ne radim na predstavi. Skupljam misli u posebne vrećice na obrazima, čekam neke zaokružene cjeline. Ne možete raditi na nečem takvom jer što ste onda, stand-up radnik, zanatlija, kao do dugo u noć smišljate psine?! To dolazi. Kao naplavine, more izbaci, čuješ, vidiš pa od toga materijala izađe proizvod. Kako? Ne znam. Da postoji neki put ili način koji je naučiv i prenosiv na druge, postojali bi tečajevi. Dobiješ diplomu, svršeni duhovitist. Jedini savjet starijih koji ti ne ubija osobnost, ne sjediti na hladnom betonu!', izjavio je Željko Pervan za Slobodnu Dalmaciju.