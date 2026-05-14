Iznenađenje za princa Williama: Evo što je Kate Middleton naučila raditi u Italiji

Britanska princeza od Walesa u četvrtak je tijekom posjeta gospodarstvu na brežuljcima na sjeveru Italije učila izrađivati tjesteninu u području poznatom kao 'dolina hrane', koje je u svijetu poznato po proizvodima poput sira Parmigiano Reggiano.

Princeza Kate, supruga prijestolonasljednika princa Williama, boravi u Italiji u sklopu svojeg rada na razvoju djece, što je jedna od središnjih tema njezina javnog djelovanja.

U posjeti Italiji Princezu su u srijedu u Reggio Emiliji, gradu međunarodno poznatom po pristupu ranom odgoju i obrazovanju djece, dočekale stotine građana.

U četvrtak ujutro princeza je posjetila lokalni vrtić i centar za kreativno recikliranje Remida, gdje se materijali namijenjeni otpadu ponovno koriste kao sredstva za dječje učenje. Učila raditi tjesteninu Tijekom ručka okušala se u valjanju svježe tjestenine na seoskom gospodarstvu Al Vigneto, smještenom između Reggio Emilije i Parme. Nema sumnje da će princ William biti oduševljen njenim unaprijeđenim kulinarskim vještinama, a u svemu će uživati i njihova djeca koja rado pomažu u kuhinji.

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

Pod vodstvom kuhara Ivana Lampredija Kate je učila pripremati tortelle, vrstu punjene tjestenine tipične za tu regiju, koja se obično puni ricottom i začinskim biljem, iako postoje i varijante sa špinatom, bundevom i artičokama. Prije povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo princeza će se sastati s višegeneracijskim obiteljima kako bi doznala na koji se način briga, kreativnost i povezanost prenose putem svakodnevnih tradicija poput kuhanja, rekli su dužnosnici. UNESCO je prošle godine talijansku nacionalnu kuhinju uvrstio na popis nematerijalne kulturne baštine, priznajući kulinarske prakse koje se prenose generacijama.