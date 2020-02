Ekipa je u Opatiji: Pogledajte kako teku posljednje pripreme za Doru

Pripreme za ovogodišnju Doru u zadnjoj su fazi. Na konferenciji za medije u hotelu Milenij okupili su se voditelji, izvođači i organizatori ovogodišnjeg glazbenog natjecanja

U hotelu Milenij u Opatiji danas su se mogla vidjeti mnoga poznata lica. Voditelji Doris Pinčić Rogoznica, Zlata Muck Sušec, Mirko Fodor i Duško Ćurlić pravili su društvo Zdenki Kovačiček i Indiri Levak koja će danas nastupiti na Dori s pjesmom 'You Will Never Break My Heart' Branimira Mihaljevića.

Redoslijed izvođenja pjesama na 'Dori 2020.':

Elis Lovrić - Jušto (E.Lovrić – E.Lovrić/M.Zec)

Bojan Jambrošić - Više od riječi (A.Šola – S.Gleđa/D.Žagmeštar)

Edi Abazi - Coming home (S.Sekulović Skansi)

Zdenka Kovačićek - Love, Love, Love (M.Mihaljević – B.Mihaljević/H.Grčević)

Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare (R.Pilepić – D.Rapotec Ute) Đana - One (R.Stipišić – L.Mrduljaš)

Aklea Neon - Zovi ju mama (D.Zovko/P.Kladarin – D.Zovko – D.Zovko/P.Kladarin)

Nikola Marjanović - Let's forgive (A.Karas – J.Kaplowitz/R.Vnuk/D.Šomen/A.Caković/A.Karas)

Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske (Lorenzo – Lorenzo/Reper iz sobe – Z.Dusper Dus)

Marin Jurić Čivro - Naivno (B. Kolarić/M.Kolarić/M. Matijević Sekul – M. Matijević Sekul) Lorena Bućan - Drowning (I.Huljić – L.Škaro)

Indira - You Will Never Break My Heart (B.Mihaljević/A.Crotti/D.Medalie – I.Levak/D.Medalie – B.Mihaljević/A.Crotti)

Jure Brkljača - Hajde nazovi me (M.Rus – F.Boić)

Colonia - Zidina (B.Đurđević – V.Đurđević – B.Đurđević) Mia Negovetić - When it Comes to You (A.Wrethov//Linnea Deb/Denniz Jamm/M.Negovetić)

Damir Kedžo - Divlji vjetre (A.Pecotić – B.Šalamon Shalla/M.Rodić)