Uoči domaćeg izbora za pjesmu Eurovizije, prisjetili smo se dosadašnjih nastupa naših predstavnika, ali i njihovih rezultata

U subotu navečer doznat ćemo tko će nas ove godine predstavljati na najdugovječnijem internacionalnom glazbenom natjecanju. Odlučili smo napraviti pregled svih koji su nastupili na Eurosongu, prisjetiti se njihovih plasmana i nastupa izvođača na koje su mnogi zaboravili

Četvrto mjesto Hrvatskoj je 1996. osigurala Maja Blagdan s pjesmom 'Sveta ljubav', a najgori rezultat do tada ostvarila je grupa E.N.I. koja je 1997. s izvodeći skladbu 'Probudi me' stigla na 17. mjesto.

Vanna je predstavljala Hrvatsku 2001. s pjesmom 'Strune ljubavi' (Strings of My Heart) te osvojila deseto mjesto, a dogodine je Vesna Pisarović pala na 11. mjesto s pjesmom 'Sasvim sigurna' (Everything I Want).

'Uspoređivali su me s Tajči koja je imala narančastu haljinicu. To je bilo ostvarenje mojih snova i vjerojatno da sam sad pobijedila na Dori, bila bih više svjesna tog događaja i svega, a onako s tih 16 godina nisam znala što mi se dogodilo', izjavila je Claudia Beni.

Naredne, 2004. godine Lijepu našu je predstavljao Ivan Mikulić pjevajući 'Daješ mi krila' (You Are The Only One) kada je dijelio 12 mjesto s Maltom. Pjevač je kasnije izjavio kaže da žali što na europskom natjecanju pjesmu nije otpjevao na hrvatskom jeziku te se osvrnuo na svoj ne baš dobar engleski izgovor. Mikulić je 2004. godine na Dori dobio rekordnih 300 tisuća poziva, što je za današnje prilike nemoguće.