Zbog zdravstvenog stanja kraljica Camilla morala je otkazati sve obveze

Kraljica Camilla po drugi put je pozitivna na koronavirus te je uslijed svog zdravstvenog stanja otkazala sve skorašnje kraljevske aktivnosti

Kraljica Camilla trebala je posjetiti baletnu školu Elmhurst u Birminghamu povodom njezine 100. obljetnice i svratiti u knjižnicu Southwater One u Telfoldu kako bi odala priznanje njihovom doprinosu zajednic, no, kako je navedeno, sve te aktivnosti su do daljnjega otkazane.