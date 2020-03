Zbog posljednje objave Kim Kardashian na Instagramu u drugi je plan pala i njezina tučnjava sa starijom sestrom

U jeku pandemije koronavirusa, koja je zatresla svijet i u samoizolaciju stavila milijune diljem planete, pa tako i neke od najpoznatijih zvijezda današnjice, reality zvijezda Kim Kardashian na svom je Instagramu sve oduševila fotografijom svojih sinova Sainta i Psalma

Uz fotografiju Kim je jednostavno napisala: 'Moji dečki' i uz to stavila dva siva emotikona srca. Dječaci leže na krevetu, ograđeni jastucima kako maleni Psalm ne bi pao, i neodoljivo se smiju svojoj mami koja je iza kamere.

I dok joj je brak besprijekoran, odnosi sa ostalim članovima obitelji baš i nisu, posebice ne sa najstarijom sestrom Kourtney Kardashian, s kojom je u 18 sezoni popularnog reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' imala i fizički obračun te ih je morala razdvajati mlađa sestra Khloe Kardashian.