Zbog ovoga bivša supruga Kevina Costnera smatra da joj glumac treba prepustiti njihovu luksuznu kuću

Nakon što je obznanjena vijest o razvodu Kevina Costnera i Christine Baumgartner , započela je bitka uskoro bivših supružnika kojoj se ne nazire kraj. Pema sudskim dokumentima do kojih je došao Insider, Christinin odvjetnik, John Rydell, tvrdi je da Costner nedavnim zahtjevom nastoji izbaciti Christine i njihovo troje djece iz kuće u kojoj su djeca živjela cijeli život. Rydell je također navodno kritizirao Costnerovu odvjetnicu, Lauru Wasser, jer nije pristala odgoditi nadolazeće ročište na kojem će sudac odlučiti o Christininoj sudbini .

Kako piše Page Six, taj zahtjev je uslijedio samo dan nakon što je TMZ dobio dokumentaciju o 68-godišnjem glumcu koji traži od suda da mu pomogne izbaciti njegovu uskoro bivšu ženu iz njegova doma. Costner je rekao da je, prema njihovom predbračnom braku, bivša manekenka pristala napustiti njihov dom u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za razvod.

Obzirom na to da je Christine 1. svibnja podnijela zahtjev za raskidom braka, trebala se iseliti do početka lipnja - no još uvijek živi na imanju. Costner također tvrdi da njegova uskoro bivša supruga koristi svoj položaj kao polugu kako bi ga natjerala da pristane na njezine 'razne financijske zahtjeve' - unatoč tome što joj je već dao više od 1,2 milijuna dolara u sklopu obaveza potpisanih u predbračnom ugovoru.

Prema dokumentima, Costner je čak ponudio svojoj bivšoj supruzi 10 tisuća dolara predujma za troškove selidbe, kao i 30 tisuća dolara mjesečno za najam kuće 'kao dio njegovih obveza oko uzdržavanja djece'.

Uz to, zvijezda filma 'Tjelohranitelj', čija je neto vrijednost procijenjena na 250 milijuna dolara, također je optužila dizajnericu da je potajno potrošila gotovo 100 tisuća dolara njegovog novca za pokušaje da mu nanese nepopravljivu štetu tijekom njihovog razvoda.

'Christine je ta koja je kuću pretvorila u dom', kaže prijatelj para. 'Ona je ta koja živi u kući s djecom sve ove godine, a ni djeca ne misle da bi trebala otići. Kevin je rijetko kod kuće, rekao je izvor, što je bio jedan od glavnih razloga zašto je njihov odnos pokvaren,' dodaje.