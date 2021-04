Zbog njega je otišao kući s 32.000 kuna: Biste li vi znali odgovor na ovo pitanje?

Čak dvojici večerašnjih natjecatelja kviza 'Tko želi biti milijunaš' sudbinu su zapečatila pitanja glazbene prirode. Marko Glibušić iz Ivankova show je napustio netočnim odgovorom na pitanje za 64 tisuće kuna, dok je Mariju Marušiću iz Zagreba na pitanju za 4000 kuna iskoristio pomoć džokera pola-pola

Na stolcu kod Tarika zatim se našao Mario Marušić koji je već na pitanju za 500 kuna upotrijebio džokera, a potom je zapeo na glazbenom pitanju te zatražio džokera pola-pola ne bi li ponudio točno ime sastava najpoznatijeg po hitu 'The Rhythm of the Night' iz '93. godine. Naposljetku je ponudio točan odgovor, no u nastavku natjecanja je odustao i kući otišao bogatiji za 16.000 kuna.