View this post on Instagram

Javljanje iz studia/karantene. Evo napravili smo novu stvar i spot! Ne znam kako se to dogodilo, al’ dogodilo se. Bol me je uvijek tjerala da pišem pjesme, sve su tako i nastale... a ova situacija ne samo da boli nego razara iz minute u minutu i to ne polako. Glazba je ono sto me drzi na životu. Rekla sam napraviti pauzu dok se ne završi sav ovaj kaos al izašla je iz mene i evo je... Premijera je sutra u podne (a mozda čak i danas 😂 ovisno o tome koliko će mom novousporenom internetu trebati da uploada video na Youtube💪🏼)... Nikakav glam, nikakav marketing, samo dio mene koji dijelim s vama sutra da vam barem dok ju slušate misli odlutaju na bolje mjesto, da vas digne, da plešete u inat svemiru, da osjećate, da stvarate, da nazdravite ovim ‘novim’ demonima koji su se namjerili na nas, i da im sa osmjehom ali pogledom koji ledi krv u žilama poručite - This is f*** Sparta! - ....A koliko ste vi pukli u karanteni? Ja evo dobrano.