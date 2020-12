Žanamari nam je ispričala kako izgledaju božićni blagdani u njezinu domu: 'Nas troje uvijek smo nerazdvojni pa tako i za blagdane'

Mnogima su najljepši dani u godini upravo božićni blagdani koje provode okruženi obitelji i uživajući u tradicionalnim običajima. Iznimka nisu ni naši poznati te nestrpljivo čekaju Badnjak i Božić da bi se opustili u toplini svojih domova uz razne delicije, a naša pjevačica za tportal je opisala djelić svoje blagdanske čarolije i ugođaja

'Nema neke velike razlike osim što okitimo bor. Nas troje uvijek smo nerazdvojni pa tako i za blagdane. Nemamo neka velika obiteljska okupljanja, osim što nam je prije znala doći baka iz Splita, no ove godine smo poštovali propise. Moji mama i tata su kat ispod pa smo navratili do njih poželjeti im sretan Božić i to je najdalje što smo otišli', kaže nam Žanamari.

Na njihovu blagdanskom stolu nađe se uvijek sve što im se jede taj dan. 'Nemamo neke tradicionalne menije. Volim pojesti francusku salatu i šunku za doček Nove godine. To sam nekidan i spomenula na Instagramu pa je ekipa komentirala da se to jede za Uskrs. (smijeh) Zaista jedem ono što mi se jede i kad mi se jede. Žao mi je što neke stvari nisu dostupne u dućanima osim kad su određeni blagdani, tipa uskršnja pinca, što mi u Dalmaciji zovemo sirnica, jer je jako volim', priznaje Žanamari.

Za vrijeme blagdana obično više vole gledati serije i to one koje nemaju veze s Božićem. 'Trenutno gledamo seriju 'Hemlock Grove' o vukodlacima i vampirima na Netflixu', otkrila je. Kad je riječ o darovima, ona i suprug riješe to unaprijed. 'Kad nam nešto zapne za oko, onda si to kupimo 'za Božić'. Tako je Maki svoj poklon za Božić dobio još u rujnu. (smijeh) Gabi uglavnom dobiva igračke, a ove godine stigao joj je instrument koji je željela', tajanstvena je pjevačica. Božić kao blagdan znači joj prije svega veselje za njezinu Gabicu jer je veseli kititi bor i dobiti poklone.