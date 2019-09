Za nju su godine samo broj: Jennifer Aniston bez zadrške progovorila o starenju i sijedama

Naslovnicu InStyle magazina za listopad krasi omiljeno lice iz 'Prijatelja', prelijepa Jennifer Aniston, koja je u velikom intervjuu progovorila o svom jubilarnom, 50. rođendanu i otkrila što je jedino što joj smeta

Za nju je to bio poseban događaj, kao i za njezine obožavatelje koji je ne prestaju uzdizati u nebesa zbog njezinog nevjerojatnog izgleda.

Upravo 50-godišnja Jennifer Aniston krasi naslovnicu listopadskog izdanja InStylea, a u velikom intervjuu otkrila je kako se ne osjeća ništa drugačije nego do sada, ali i da je pomisao na sijede u kosi zastrašuju.

'Ovo je prvi put da sam pomislila - Wow, ovo je zaista moćna brojka', rekla je u intervjuu Jennifer Aniston i dodala: 'Fizički se osjećam nevjerojatno dobro, stoga mi je čudno što me u posljednje vrijeme svi promatraju kroz povećalo, u smislu 'izgledaš odlično za svoje godine'. To mi se baš i ne sviđa. No, neću vam lagati, sijede u kosi ne želim.'