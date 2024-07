Za narušen odnos s obitelji princ Harry danas najviše krivi njih

Princ Harry u dokumentarnom serijalu 'Tabloids On Trial'

'Da, to je svakako središnji dio toga. Ali, znate, na to je pitanje teško odgovoriti jer sve što kažem o svojoj obitelji rezultira bujicom zlostavljanja od strane medija', izjavio je Harry na pitanje je li njegova odluka o pokretanju sudske bitke presudila dobrom odnosu s obitelji.

'Vrlo sam jasno dao do znanja da je to nešto što treba učiniti. Bilo bi lijepo da takve odluke donosimo kao obitelj. Vjerujem da opet, sa stajališta javne osobe, da su to stvari koje bismo trebali činiti za opće dobro', izjavio je.