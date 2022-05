Will Smith jednom je rečenicom otkrio mogući razlog svog nasilnog ponašanja na dodjeli Oscara

Na Netflixu se pojavila nova epizoda 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman' u kojoj je gostovao Will Smith. Iako je emisija snimana prije skandalozne dodjele Oscara i Willova incidenta na pozornici, jednom je rečenicom slavni glumac možda otkrio razlog svog nasilnog ponašanja

Prije dva mjeseca svijet je zatekao svojim nesvakidašnjim ponašanjem, nasiljem prema kolegi Crisu Rocku tijekom dodjele Oscara u Los Angelesu, a potom se Will Smith ispričao i potpuno povukao iz javnosti. Pritajila se cijela njegova obitelj, u nadi da će svijet uskoro zaboraviti skandala kakav im je priredio Smith. Međutim, ovih je dana na Netflix stigla nova epizoda popularnog showa 'My Next Guest Needs No Introduction', s legendarnim Davidom Lettermanom koji je netom prije dodjele Oscara snimio intervju sa Smithom.

Tijekom emotivnog razgovora, glumac se prisjetio traumatičnog odrastanja uz oca nasilnika te progovorio o temama o kojima do sada nije rado pričao u javnosti. 'Sebe sam uvijek smatrao kukavicom. Kada mi je bilo samo devet godina vidio sam oca kako tuče majku i nisam poduzeo ništa. To mi je ostavilo traume i izokrenulo sliku o meni, od tada smatram da sam kukavica', rekao je 53-godišnjak.

Iako su gledatelji bili razočarani viđenim, nadajući se kako će u intervjuu ćuti nešto o skandalu s Oscara, kada je podsjetimo Will nasrnuo na Chrisa Rocka nakon neslane šale o njegovoj supruzi Jadi Pinkett Smith. 'Život mi je trenutno tako uzbudljiv jer mogu doprijeti do ljudi drugačije nego što sam ikada mogao doprijeti do ljudi, uglavnom zbog svoje boli', rekao je u emisiji Smith, ne sluteći koliko će mu se život i karijera nakon incidenta zapravo promijeniti. Zbog njegova mu je postupka propisana disciplinska mjera te punih deset godina ne smije pristupiti dodjeli Oscara, a osim toga mnogi su mu producenti otkazali projekte.