Vraća se serija 'Pa to je fantastično': Jennifer Saunders obećala dovršiti scenarij

Jennifer Saunders stisnula je ruku dugogodišnjoj kreativnoj partnerici i suradnici Dawn French da će napraviti početni nacrt projekta tijekom narednih mjeseci, nakon što je French otkrila da izaziva Saunders da radi, uključujući njihov raniji dogovor prema kojem bi Saunders morala platiti 10.000 funti prijateljici 'da nije napisala film o AbFabu', otkriveno je u njihovom podcastu Titting About .

'Moram napisati film ili seriju temeljenu na AbFabu, jer svi žele još jedan AbFab film. Ja to ne mogu, jednostavno nemam što', izjavila je. Kada je French upitana hoće li prijateljica od Saunders iz serije, Joanna Lumley biti uključena, odgovorila je: 'Moguće, uključujući nešto Absolutely, ali ne potpuno AbFab.'

Podsjetimo, 'Absolutely Fabulous' koju je Britanski filmski institut proglasio 17. najboljom britanskom serijom svih vremena, emitirala se u kontinuitetu, kroz tri sezone, od 1992. do 1995. godine. U nekim epizodama 'Pa to je fantastično' gostovali su Lacroix, Gaultier, Twiggy, Naomi Campbell, Helena Bonham Carter i to od svega nekoliko sekundi, dvije članice nekadašnje grupe Spice Girls, Emma Bunton i Geri Halliwell te glumac Idris Elba koji je u trećoj epizodi serije (1995. godine) glumio muškog escorta Hiltona.