Navršava se 27 godina od kad je emitirana prva epizoda serije 'Pa to je fantastično', evo kako danas izgledaju Edina i Patsy

Prva epizoda legendarne britanske humoristične serije emitirala se u studenom 1992. na kanalu BBC Two. I danas se prepričavaju brojne replike pijanih, prljavog jezika i još prljavije mašte, sebičnih i nezrelih glavnih junakinja Eddy i Patsy u 'Ab Fab' (Absolutely Fabulous), kako poklonici seriju zovu od milja

'Absolutely Fabulous' koju je Britanski filmski institut proglasio 17. najboljom britanskom serijom svih vremena, emitirala u kontinuitetu, kroz tri sezone, od 1992. do 1995. godine. U nekim epizodama 'Pa to je fantastično'gostovali su Lacroix, Gaultier, Twiggy, Naomi Campbell, a serija je privukla mnoge, ne samo okorjele modne simpatizere. Edina Monsoon i Patsy Stone (Jennifer Saunders i Joanna Lumley) bile su simbol nesigurnosti i prenemaganja, no nije ih se moglo ne obožavati. Na neki način su bile vrijedne žaljenja, ali one su se sjajno zabavljale, a uz to imale jedna drugu.